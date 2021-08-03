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Здоровье3 августа 2021 19:17

Денис Проценко рассказал, сколько молодых пациентов Коммунарки находятся на ЭКМО

Это такой характерный тренд, когда вроде заболеваемость снижается, а в больнице концентрируются наиболее тяжелые пациенты с наиболее неблагоприятным прогнозом, отметил специалист в эфире Радио "Комсомольская правда"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, сколько его молодых пациентов находятся на экстракорпорально-мембранной оксигенации.

- Мы сейчас видим, к счастью, снижение у нас наутро – 782 больных, что тревожно, что из этих 782 больных 250 находятся в отделении реанимации, 110 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 5 молодых пациентов находятся на экстракорпорально-мембранной оксигенации. Наверное, это тоже такой характерный тренд, когда вроде заболеваемость снижается, а в больнице концентрируются наиболее тяжелые пациенты с наиболее неблагоприятным прогнозом, — приводит kp.ru слова эксперта.