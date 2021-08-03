Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2021 19:23

Politico: устроивший стрельбу у Пентагона ликвидирован сотрудником охраны

В здание преступник не проник
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Politico: устроивший стрельбу у Пентагона ликвидирован сотрудником охраны

Politico: устроивший стрельбу у Пентагона ликвидирован сотрудником охраны

Фото: REUTERS

Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу возле здания Пентагона, ликвидирован сотрудником охраны.

Как передает портал Politico со ссылкой на представителя подразделения, отвечающего за безопасность комплекса, сотрудник охраны Пентагона поразил нападавшего выстрелом. Уточняется, что в здание преступник не проник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 3 августа, Оборонное агентство Министерства обороны США заявило, что здание Пентагона блокировано по причине инцидента в транзитном центре военного ведомства. Граждан попросили избегать данного района, а также сообщили, что «более подробная информация будет в ближайшее время».

Издание Assosiated Press сообщал, что звуки выстрелов были слышны неподалеку от здания Пентагона. Согласно данным Politico, стрельба была около платформы у ближайшей к ведомству станции метрополитена. Местный телеканал WDVM заявил, что официальные лица сообщают о нескольких раненых.

Пентагон заблокирован после нескольких выстрелов возле платформы у станции метро