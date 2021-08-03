AP: около здания Пентагона слышны выстрелы Фото: REUTERS

Здание Пентагона блокировано из-за инцидента в транзитном центре министерства обороны США. Об этом сообщила служба охраны.

«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter на странице оборонного агентства Министерства обороны США, где просят публику избегать данного района, и сообщают, что «более подробная информация будет в ближайшее время».

Как передает AP, неподалеку от здания Пентагона были слышны звуки выстрелов. Согласно данным портала Politico, стрельба произошла около платформы у ближайшей к Пентагону станции метрополитена. По данным некоторых СМИ, несколько человек пострадали.

Напомним, накануне, в минувшую субботу, 31 июля, в американском городе Индианаполис (штат Индиана) в результате стрельбы на парковке возле похоронного бюро были ранены по меньшей мере пять человек. Как писал сайт kp.ru, ранее в США зафиксировали «рекорд» – максимальное количество инцидентов со стрельбой за неделю. С 17 по 23 июля в стране произошло 915 случаев применения огнестрельного оружия, в результате за семь дней были убиты 430 человек, получили ранения 1 007.