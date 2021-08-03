Проценко: Идеального препарата против коронавируса нет

Денис Проценко заявил, что идеального препарата против коронавируса нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил об отсутствии идеального препарата против коронавирусной инфекции.

- Надо признаться, что за эти полтора года ни в России, ни во всем мире не разработано некоего этиотропного лечения. У нас нет противовирусного препарата, который бы с высокой эффективностью нивелировал и блокировал вирус. Да, мы научились бороться с осложнениями – ну, мы научились контролировать цитокиновый шторм, мы научились на определенном этапе воздействовать на иммунитет путем трансфузии гипериммунной антиковидной плазмы. Но идеального, к сожалению, этиотропного лечения нет. Как с бактериями – есть бактерии и есть антибиотики, которые эту бактерию убивают. К сожалению, такого идеального противовирусного препарата в настоящее время во всем мире не существует, — сообщил он kp.ru.

Ранее Денис Проценко рассказал, что вакцинация блокирует мутации коронавирусной инфекции. Он добавил, что современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов.