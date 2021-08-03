NI назвал российский танк Т-14 "убийцей", способным противостоять НАТО

National Interest назвал российский танк Т-14 "убийцей", способным противостоять НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский журнал The National Interest назвал российский танк Т-14 "Армата" "убийцей" и похвалил его характеристики.

- Т-14 обладает лучшими характеристиками в своем классе и, кажется, способен противостоять любому танку НАТО, — гласит текст публикации.

При этом в заголовке автор статьи назвал российский танк "убийцей".

Также журналист назвал и недостаток "Арматы", который связан с его ценой. В статье указано, что производство танка "обходится явно недешево".

В 2018 году члены экипажа одного из американских танков M1 "Абрамс" оценили российский Т-14 "Армата". В частности, они признали, что наша новейшая боевая машина «в целом эффективна». При этом они отметили защищенность экипажа: благодаря наличию изолированной бронированной капсулы танкистам не страшен даже взрыв боеприпасов.