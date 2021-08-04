Шойгу рассказал, какую роль сыграло Минобороны в создании вакцины "Спутник V" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России с самого начала создания отечественной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" принимало участие в ее разработке. Об этом в интервью "Комсомольской правде" для спецвыпуска "Только вместе мы победим!" рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

-Тайны здесь никакой нет. С первых дней ее разработки (начали принимать участие). Именно военные специалисты еще в 2015 году по поручению президента разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе. Эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V", - сказала Шойгу.

Также он отметил, что весной 2020 года Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. В результате испытаний препарат доказал ее эффективность и безопасность.