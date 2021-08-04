Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла 15 место на Олимпиаде в плавании на 10 км

Российская спортсменка Анастасия Кирпичникова 4 августа заняла 15 место в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров на Олимпийских играх в Токио.

"Золото" соревнований взяла бразильянка Ана Марсела да Кунья, ее результат 1 час 59 минут 30,8 секунды.

Второе место заняла чемпионка Игр-2016 в этой дисциплине Шарон ван Раувендал из Нидерландов (+0,9 секунды), замкнула тройку лучших австралийская пловчиха Карина Ли (+1,7).

Что касается россиянки, то она уступила победительнице заплыва всего 3 минуты 46,7 секунды.