NI: Россия "накажет" Украину после запуска газопровода "Северный поток-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После запуска газопровода "Северный поток - 2" Украина не вряд ли сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение" из-за новых для нее обстоятельств. Такое мнение в статье для журнала National Interest представил обозреватель Джон Рюль.

По его мнению, именно благодаря этому проекту у Москвы появится возможность сделать Европу сильно зависимой от газа из России, поскольку российская сторона будет являться ключевым для нее поставщиков голубого топлива.

- Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится, - пишет Рюль в публикации.

Ранее сообщалось, что парламентарии США, Британии, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступили против строительства газопровода "Северный поток - 2". Что касается немецкой стороны, то по данным Bloomberg, власти Германии не откажутся от газопровода, даже если Россия попытается использовать его в качестве "геополитического оружия".