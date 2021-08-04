Экс-премьер Украины назвал Зеленского ошибкой для страны Фото: Иван Макеев

Президент Украины Владимир Зеленский не может управлять страной, его избрание стало «страшной ошибкой» для республики, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято...Это страшная ошибка для Украины», – заявил экс-премьер в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Азарова, на Украине нет политической элиты, на что указывает незаконное преследование председателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Как отметил бывший премьер, судьи и прокуроры, расследующие дело, не отличаются интеллигентностью и сообразительностью.

«Более убогих физиономий я не встречал…Это страшно для системы правосудия», – сказал Азаров.

Как писал сайт kp.ru, ранее Азаров заявил, что жителям Украины не стоит надеяться на распад России, а украинским политикам необходимо думать о том, как «самим не распасться».