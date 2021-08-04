Россияне стали чаще покупать вторичное жилье в ипотеку Фото: Евгения ГУСЕВА

В России вырос спрос на вторичное жилье в ипотеку, сообщили в нескольких крупных банках. Доля обращений за ипотечным кредитом для покупки вторички выросла на 10-20%.

Так, в «Райффайзенбанке» ипотечные заявки на готовое жилье достигли в июне 60% в общем объеме по сравнению с 44% в 2020 году, в «Дом.рф» – 36%, тогда как еще в январе их доля равнялась 22%. Такая же тенденция наблюдается и в «Росбанке». Эксперты считают, что это связано с ограниченным предложением на рынке новых квартир и повышением стоимости привлеченных ресурсов, пишут «Известия».

В банках считают, что спрос на ипотечные кредиты на покупку вторички продолжит расти, что будет обусловлено повышением цен на первичное жилье и ограничением инструментов господдержки.

Как писал сайт kp.ru, в России квартиры в новостройках подорожали за год на 21%. Во втором квартале 2020 года квадратный метр в новостройке в среднем стоил 73,4 тысячи рублей. Сейчас средняя цена за квадрат составляет 89 тысяч.