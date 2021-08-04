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Здоровье4 августа 2021 9:54

Ученые обнаружили растение, лечащее коронавирус

Содержащийся в нем тимохинон полезен при лечении многих серьезных заболеваний, считают австралийские специалисты
Абдулла ШАКИРОВ
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Ученые обнаружили растение, лечащее коронавирус

Ученые обнаружили растение, лечащее коронавирус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Растение Nigella sativa или чернушка посевная имеет вещества, способные бороться с коронавирусной инфекцией, выяснили ученые Австралийского католического университета (ACU).

Nigella sativa произрастает в Северной Африке и Западной Азии. В растении содержится тимохинон, который, связываясь с S-белком COVID-19, блокирует легочную инфекцию и даже цитокиновый шторм, возникающий у больных с тяжелой формой коронавируса, пишет журнал MedicalXpress.

Среди свойств тимохинона ученые также обнаружили способность предотвращать высвобождение химических веществ, провоцирующих воспаление. Специалисты считают, что это может быть использовано в будущем при лечении аллергии, астмы, экземы, остеоартрита, рассеянного склероза и других заболеваний.

Как писал сайт kp.ru, ранее европейские ученые в ходе лабораторных испытаний подтвердили эффективность экстракта полыни при лечении коронавируса.