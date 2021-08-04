Российский ученый предупредил Илона Маска о невозможности заправки ракет на Марсе

Илон Маск Фото: REUTERS

Главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский предупредил основателя компании SpaceX Илона Маска о провальности идеи с добычей метана из атмосферы Марса для того, чтобы заправлять ракеты прямо на «Красной планете».

Как отметил эксперт, содержание данного газа в атмосфере Марса столь мало, что его не хватит на заправку корабля. Кроме того, даже если показания американских приборов точнее российских и метан там все же есть, заправить им ракету все равно не получится.

«Даже если ориентироваться на измерения американского марсохода, которые говорят, что в атмосфере Марса присутствуют какие-то величины метана, то даже в этом случае они ничтожны. Добыть именно из атмосферы метан, даже если бы он там был в ожидаемых значениях 0,5 миллиардных долей единицы объема, а это очень мало, и учитывая, что атмосфера Марса разряженная, совершенно нет никакой возможности», - приводит слова специалиста агентство РИА Новости.

Напомним, компания Маска разрабатывает для полетов на Марс космический корабль Starship. По его мнению, SpaceX начнет осуществлять полеты и посадки таких кораблей «задолго до 2030 года», однако главная проблема в создании на Красной планете «самодостаточной базы». Маск уже объявил о желании построить на Марсе «самодостаточный город», для обеспечения продолжения жизни «в случае, если на Землю упадет метеорит или произойдет Третья мировая война, и мы уничтожим сами себя».