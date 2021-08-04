Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире4 августа 2021 14:38

Свыше 300 человек спасены из района пожара в пригороде Афин

В Греции установилась крайне жаркая погода
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Свыше 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин

Свыше 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин

Фото: REUTERS

Греческие пожарные спасли свыше 300 жителей из района сильного лесного пожара в Варибоби - северном пригороде Афин. Об этом сообщил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

«Пожарным пришлось действовать минимум в 315 случаях, чтобы помочь в освобождении и вывозе людей, которые находились в домах, окруженных огнем», - заявил замминистра.

Как отметил Хардалиас, пожарные, которые будут работать всю ночь, борются с огнем на трех основных направлениях к северу от Афин - рядом с населенными пунктами Варибоби, а также Фракомакедонес и Адамес.

«Это очень опасный пожар, который развивается в особых условиях. Наша страна в последние дни переживает экстремальное погодное явление, одну из самых сильных волн жары за последние 40 лет», - заявил он, подчеркнув, что из-за такой погоды очень трудно бороться с пожарами, возникшими на территории всей страны.

Напомним, в последнюю неделю в Греции установилась крайне жаркая погода, ставшая рекордной с 1987 года. Температура во многих районах страны достигает 44-47 градусов по Цельсию в тени. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода продлится до 7-8 августа.

В городских районах к северу от Афин бушуют лесные пожары