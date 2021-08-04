Банк ВТБ увеличил доходность по вкладу «Ваш пенсионный» до 6,25%

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Банк ВТБ объявил о повышении ставок по вкладу «Ваш Пенсионный». Базовая ставка по нему выросла до 5% годовых без капитализации процентов (при перечислении дохода на мастер-счет) либо, с учетом капитализации, до 5,25%. Максимальная доходность по вкладу составит 6,25% годовых: дополнительную выгоду можно получить, подключив к Мультикарте опцию «Сбережения». В этом случае доходность по депозиту повышается на 1,05 процентных пункта.

По мнению заместителя начальника управления «Сбережения» ВТБ Марии Ворониной, новые условия по вкладу предоставляют клиентам дополнительные возможности и позволяют пенсионерам более гибко управлять своими накоплениями.

- Сегодня с учетом конъюнктуры рынка клиенты ожидают от банков выгодных предложений, позволяющих получить доход выше уровня инфляции. При этом сохраняется привычка держать деньги «под рукой» и оперативно распоряжаться своими средствами. Поэтому мы предлагаем пенсионерам гибко управлять накоплениями и разместить сбережения на специальном вкладе с повышенной доходностью, - отметила Мария Воронина. - Вместе с выгодными ставками по текущим счетам для тех, кто получает пенсию на карту ВТБ, обновленный вклад позволяет клиентам старшего поколения воспользоваться комплексным продуктом, учитывающим потребности именно этого сегмента населения.

Для того, чтобы открыть вклад «Ваш пенсионный», необязательно лично приходить в отделение банка: это можно сделать через интернет в ВТБ Онлайн. Минимальная сумма вклада – от 1 тысячи рублей. Пополнять вклад или же снимать деньги можно в течение всего срока действия договора. Максимальный срок размещения средств - 2 года.