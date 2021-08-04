Байден оговорился, предложив платить 100 тысяч долларов за вакцинацию

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден оговорился, сообщив, что в некоторых регионах страны привившиеся от коронавирусной инфекции американцы выдают по сто тысяч долларов. Расшифровка выступления представлена на сайте Белого дома.

«Есть места, где поощрения за прививку достигают ста тысяч… Ста тысяч? … Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три», - пошутил американский лидер после своей оговорки.

Байден добавил, что даже выплаты в сто долларов помогли нарастить темпы вакцинации в стране.

Напомним, накануне президент США заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране грозит обернуться новой волной COVID-19. По его мнению, в ближайшее время в Соединённых Штатах ожидается ухудшение эпидобстановки, прежде чем ситуация вновь нормализоваться.

По последним данным, за все время в США коронавирус выявили более чем у 35 миллионов человек, а жертвами инфекции стали свыше 600 тысяч граждан. Сейчас в стране продолжается прививочная кампания.