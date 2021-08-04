В АТОР заявили, что аннуляция туров в Краснодарский край достигла 35% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аннуляция туров в Краснодарский край в настоящее время составляет от 15 до 35 процентов. На фоне этого в регионе наблюдается множество спецпредложений от гостиниц, в отелях появляются свободные места, и скидка для отдыхающих достигает 20 процентов. Об этом в среду, 4 августа, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Конкуренция увеличивается. Турция у нас чартерное направление, очень популярное, есть много доступных предложений. По Египту единственное, что пока сдерживает объем предложений, это отсутствие чартерных рейсов. В целом в настоящее время основная проблема – то, что зачастую спрос превышает предложение. Но это по ряду зарубежных направлений, где не хватает рейсов, - объяснил специалист.

Напомним, с 1 августа в Краснодарском крае вступают в силу более жесткие ограничения для отдыхающих на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Поселиться в отеле можно только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании. При заселении также можно предъявить ПЦР-тест и подписать обязательство сделать прививку в течение трех суток.

Ранее на радио «КП» вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин рассказал, кого накажут, если турист поедет на курорт без вакцинации от коронавируса.