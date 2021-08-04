Дефляция в России за неделю достигла 0,06% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России дефляция за период с 27 июля по 2 августа текущего 2021 года составила 0,06 процента. Неделей ранее на территории государства наблюдалась нулевая дефляция. Об этом в среду, 4 августа, свидетельствуют данные на официальном сайте Росстата.

С начала текущего года потребительские цены выросли на 4,53 процента. В годовом выражении инфляция по состоянию на 2 августа сохранилась на уровне 6,5 процента согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год.

По информации службы, снизились за минувшую неделю цены на плодоовощную продукцию. Так, морковь стала стоить на 11,3 процента дешевле, а цена на помидоры опустилась на семь процентов. Значительно выросли с 27 июля по 2 августа цены на печенье, стерилизованное молоко и соль, говядину, свинину и макароны.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по данным Росстата, высокая инфляция в России в первой половине этого года привела к снижению пенсий в реальном выражении.