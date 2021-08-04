Минпромторг России сообщил о снижении цен на овощи из «борщевого набора» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России снижаются отпускные и розничные цены на овощи из «борщевого набора»: дешевеют морковь, лук, свекла, картофель и помидоры. Об этом в среду, 4 августа, сообщил заместитель министра промышленности и торговли страны Виктор Евтухов.

- Заметка тенденция к снижению цен и у производителей, и у торговых сетей. Самое существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня, - отметил замминистра в ходе беседы с журналистами.

По информации ведомства, по отношению к предыдущей неделе, на морковь цены уже снизились более чем на 11 процентов, на картофель – почти на 6,5 процента, на лук – примерно на один процент. В среднем цены на овощи снизились на более чем три процента.

Как писал сайт kp.ru, ранее Росстат сообщил, что в стране дефляция за период с 27 июля по 2 августа составила 0,06 процента. При этом неделей ранее в России наблюдалась нулевая дефляция.