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Общество4 августа 2021 22:13

ФСБ рассекретила список финнов, ответственных за геноцид жителей Карелии во время войны

Спецслужба рассекретила документы о зверствах военных преступников
Ксения АНУФРИЕВА
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ФСБ рассекретила список финнов, ответственных за геноцид жителей Карелии во время войны

ФСБ рассекретила список финнов, ответственных за геноцид жителей Карелии во время войны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба безопасности рассекретила документы о зверствах финских военных преступников, которые ответственны за геноцид жителей оккупированной Карелии во время Великой Отечественной войны.

Так, в списке причастных к массовым убийствам оказались 54 человека, в том числе глава Минобороны Финляндии тех лет Карл-Рудольф Валден, министр иностранных дел Рольф Виттинг, министр внутренних дел Тойво Хорелли, министр юстиции Оскари Лехтонен, глава женской военной организации «Лотта Свярд», а также глава союза «Братьев по оружию». Данный список был составлен КГБ СССР в 1958 году, пишет в среду, 4 августа, РИА Новости.

В список финских военных преступников вошли начальники и служащие концлагерей, которые были созданы в оккупированных районах Карелии.

Спецслужба также рассекретила протоколы допросов советских мирных граждан — узников финских концлагерей на территории Карелии. Так, бывший заключенный концлагеря № 2 в Петрозаводске Георгий Озеров сообщил, что главой лагеря был Тимо Саловара, который проявлял себя как палач и отметился зверским отношением к заключенным, а также многочисленными изнасилованиями женщин.

Свидетельница Анна Демехина, содержавшаяся в другом петрозаводском концлагере, № 5, сообщила, что в лагере были невыносимые условия: за малейшие нарушения заключенных избивали и убивали. Оба свидетеля перечислили имена финнов из числа служащих лагерей. В лагерях содержались в основном русские, белорусы и украинцы. По оценкам историков, через них прошли более 50 тысяч человек.