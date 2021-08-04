РФПИ: «Спутник Лайт» может успешно комбинировать с другими вакцинами Фото: Олег УКЛАДОВ

Российская однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna. Это доказали исследования, которые провели ученые в Аргентине. Об этом в среду, 4 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Российского фонда прямых инвестиций.

- Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, показывают, что комбинированное применение «Спутник Лайта» с другими препаратами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутник Лайта» являются безопасными. Признаны безопасными все комбинации, проверенные в ходе исследования, - сообщили представители РФПИ.

Уточняется, что у испытуемых не было серьезных побочных явлений, связанных с вакцинацией. разрешение на проведение клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции биотехнологической компании Biocad.