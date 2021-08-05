Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам "МБХ медиа" и "Открытые медиа"

Проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" заявили о блокировке сайтов в России.

- Сайт "Открытых медиа", openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров 4 августа. Мы также обнаружили, что наш адрес внесен в особый список на сайте Роскомнадзора (РКН), - сообщили в "Открытые медиа" в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что ведомства внесло издания в "реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".