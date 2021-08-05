Вильфанд рассказал, что синоптическая осень наступит в Москве в третьей декаде августа

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет синоптическая осень.

По его словам, обычно этот период наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября. После этого следует предзимье.

- Существуют естественные синоптические сезоны. Они связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется прежде всего различием температурных режимов океанов и континентов. Так вот, средняя дата начала осени - это двадцатые числа августа, 22-23 августа, - рассказал синоптик ТАСС.