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Общество5 августа 2021 1:49

Вильфанд рассказал, что синоптическая осень наступит в Москве в третьей декаде августа

По словам синоптика, обычно она длится до 15 октября
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет синоптическая осень.

По его словам, обычно этот период наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября. После этого следует предзимье.

- Существуют естественные синоптические сезоны. Они связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется прежде всего различием температурных режимов океанов и континентов. Так вот, средняя дата начала осени - это двадцатые числа августа, 22-23 августа, - рассказал синоптик ТАСС.