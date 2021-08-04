Руководитель Гидрометцентра рассказал, каких напастей ждать от погоды в ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям многих регионов России стоит готовиться к сильным ливням, грозам, шквалам, граду и штормовому ветру в ближайшие дни. О неутешительном прогнозе погоды на 5-7 августа в среду рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Завтра сильные дожди и грозы ожидаются в Смоленской и Тверской областях, а также Удмуртии. В Кабардино-Балкарии и Башкирии к ливням добавится град, при это спасаться от него придется на фоне жары в плюс 38 градусов. Мощные ливни и крупный град, а также шквалистый ветер до 28 метров в секунда 5 августа ждут жителей Пермского края, Свердловской и Новосибирской областей, Красноярского края и Хакасии.

В четверг и пятницу ливни и грозы накроют республику Коми, Ханты-Мансийский округ, Алтайский край, Томскую, Кемеровскую области. Шквалистый ветер будет в Брянской области и Тыве. 6 августа дождь польет также в Волгоградской и Ивановской областях.

В грядущую субботу снова зальет Новгородскую область, а также Свердловскую, южные районы Тюменской и Иркутской областей. Сильный дождь, грозу и град синоптики прогнозируют на черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика и в Карачаево-Черкесии.

Напомним, накануне сильная гроза с ливнем и молниями прошла в Московской области: мощные раскаты грома были слышны в подмосковных городах Жуковский, Люберцы и Раменское.

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