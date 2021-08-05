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Общество5 августа 2021 2:17

В Самару вернулись 10 российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции

Граждане прибыли рейсом ZF 6394, который следовал из Антальи
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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5 августа 2021 года в Самару прибыли еще 10 туристов, пострадавших в результате серьезного ДТП в Турции.

Россияне прибыли рейсом ZF 6394, который следовал из Антальи в аэропорт Курумоч, пишет ТАСС. Теперь их осмотрят медики и предложат им госпитализацию.

Как ранее писал сайт КП-Самара, 4 августа в аэропорт Курумоч прилетели два человека, которые пострадали в ДТП в Турции. Их встречали представители оперштаба, в составе сотрудников регионального Минздрава, центра медицины катастроф, МЧС, а также психологов Минсоцдема.