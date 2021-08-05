В Кузбассе при столкновении вахтового автобуса с грузовиком пострадали 11 человек

На территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области утром 5 августа произошла серьезное ДТП. Участниками аварии стали вахтовый автобус на базе "Камаза" и грузовик марки Hyundai.

В результате случившегося пострадали 11 человек, все раненые госпитализированы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

брал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным вахтовым автомобилем, в результате чего последний выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок. На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле - водитель и пассажир. Все доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.