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Спорт5 августа 2021 5:30

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов объявил об уходе. Федун отреагировал

Леонид Федун считает, что это "не мужской поступок"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Федун отреагировал на объявление об уходе Попова

Федун отреагировал на объявление об уходе Попова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортивный директор футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Попов прямо во время перерыва матча с "Бенфикой" объявил о своем уходе.

Такое решение он объясни тем, что камнем преткновения стали разногласия при формировании состава. В частности, это связано с тем, что основной задачей спортивного директора была покупка правого защитника и опорного полузащитника. Об этом сообщает КП-Спорт.

- Последней каплей стала история с правым защитником "Ривер Плейт", футболистом Гонсало Монтиелем. У нас была задача найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в "Спартак" 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро – при том, что на Transfermarkt он стоит 17… Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке... , - высказался Попов о причинах ухода журналисту Игорю Рабинеру.

К слову, что касается старта команды в Лиге чемпионов, то новичков в "Спартаке" так и не было. Не исключено, что это могло стать одной из возможных причин поражения от "Бенфики".

Тем временем владелец футбольного клуба Леонид Федун обвинил Попова, что тот поступил не по-мужски. Таким образом, Федун фактически встал на сторону своей супруги.

- Это не мужской поступок – бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. ... К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была, - заявил Федун.

Однако после этого скандала Попов намеревается представить новые разоблачения: "Я просто покажу правду!".