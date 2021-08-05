Роспотребнадзор: У пациента невозможно определить штамм коронавируса по симптомам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штамм коронавируса невозможно определить, ориентируюсь только по симптомам у зараженного пациента. Это можно выяснить только при помощи расшифровки в лабораторных условиях генома вируса. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

- По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). И далее, по наличию ключевых мутаций - идентифицировать штамм, - сообщили в ведомстве.

Также специалисты рассказали, что у пациентов, которые заразились дельта-штаммом коронавируса, болезнь чаще протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, а сам процесс лечения таких инфицированных проходит более сложно.

Как писал сайт kp.ru, общее число выявленных в мире случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии превысило отметку в 200 миллионов. Жертвами covid-19 стали 4,2 миллиона инфицированных.