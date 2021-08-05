Роспотребнадзор: Течение болезни у пациентов с дельта-штаммом коронавируса проходит в более тяжелой форме

В Роспотребнадзоре заявили, что у пациентов, которые заразились дельта-штаммом коронавируса, болезнь чаще протекает в среднетяжелой и тяжелой форме.

Отмечается, что сам процесс лечения таких инфицированных проходит более сложно.

- Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью, также чаще бывает более тяжелым - у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное, - говорится в сообщении ведомства.