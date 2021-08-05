Сайт «Открытых медиа» прекратил работу после блокировки Роскомнадзором Фото: REUTERS

Интернет-издание «Открытые медиа» сообщили о прекращении работы после блокировки Роскомнадзором. Решение было принято вместе с инвестором проекта, несмотря на то, что издание не получило подтверждение о блокировки от РКН и Генеральной прокуратуры.

«Проект «Открытые медиа» объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года…мы приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», – сказано в Telegram-канале издания.

Как заявили «Открытые медиа», журналисты проекта никогда не работали с нежелательными структурами.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 5 августа, проекты Михаила Ходорковского «Открытые медиа» и «МБХ медиа» заявили о блокировке сайтов в России. Они сообщили, что РКН внесло издания в «реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».