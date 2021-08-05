Эпидемиолог: период острого протекания коронавируса длится около 20 дней

Период острого протекания коронавируса длится около 20 дней. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, сколько длится период острого протекания коронавирусной инфекции.

"Длительность острого периода инфекции COVID-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18-19 дней. Средняя продолжительность выделения вируса - 11 дней", - сказала Плоскирева РИА Новости.

По ее словам, в понятии "длительность болезни" включается период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений, а также продолжительность периода восстановления. Полное выздоровление может занимать нескольких месяцев.

Врач рассказала, что скорость полного выздоровления зависит от нескольких факторов. В первую очередь это определяется возрастом пациента и формой протекания инфекции.

Ранее kp.ru писал о пациентке, которая лечилась от коронавируса 318 дней. Врачи взяли ее под наблюдение и выявили, что в ее организме вирус мутировал, создавая блок для иммунитета. Всего специалисты выявили у женщины около сорока мутаций.