Синоптик предупредил москвичей о ливне с грозой 5 августа 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Москвы в четверг, 5 августа, ожидают ливень с грозой, вызванные влиянием атмосферного фронта с запада, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дожди начнутся в столице после 15:00, к вечеру они перейдут в ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. Выпадет до 3-5 миллиметров осадков, при этом температура воздуха прогреется до 23-25 градусов, передает РИА Новости.

Пасмурная и дождливая будет стоять в Москве и в пятницу, 6 августа, добавил Тишковец.

Как писал сайт kp.ru, начало осени в Москве будет по-летнему теплым. Синоптики обещают, что в начале сентября температура воздуха в городе может еще подниматься до 25 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд что синоптическая осень наступит в Москве в третьей декаде августа.