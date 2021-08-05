Исследование выявило основные причины отказа в приеме на работу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование рекрутиноговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix выявило самую частую причину отказа от работы. Многих соискателей не устраивает зарплата, а работодатель не готов платить более заявленной суммы. Еще одной популярной причиной в отказе стал возраст - 5% отказов.

"В I полугодии 2021 года причиной-лидером по количеству отказов в работе стали несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии (121,5 тысячи отказов или почти каждая третья причина отказа)... Отказы соискателям в трудоустройстве с явными дискриминационными признаками – из-за пола, возраста, национальности – замыкают топ-10 самых распространенных причин", - говорится в результатах исследования, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В топ-10 отказов также вошли национальность и гендерная принадлежность - менее половины процента от общего числа отказов. Работодатель также отказывает соискателю, если у последнего нет необходимого опыта и навыка для работы. Согласно исследованию, это становится причиной каждого пятого отказа в работе. Еще одной причиной становится порой несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре - каждая шестая причина отказа.

Гостинг (невыход на работу после принятия предложения от работодателя) и контроффер (получение ищущим работу сотрудником нового предложения от нынешнего работодателя) также стали преградой для получения работы. Отмечается, что чаще всего контроффер принимают IT-специалисты, бухгалтеры, финансисты, менеджеры по продажам, маркетологи и PR-менеджеры.

В рамках исследования были проанализированы около полумиллиона причин отказов. Рекрутеры сами указали их при работе с кандидатами в системе Talantix в период с января по июнь 2021 года.

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