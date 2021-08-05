Роспотребнадзор: ревакцинация поможет защитить от новых штаммов коронавируса

Специалисты ведомства утверждает, что лечение пациентов с вариантом коронавируса «дельта» более тяжелое. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре завили, что после ревакцинации усиливается эффект защиты иммунитета против дельта-штамма коронавируса. Ведомство рекомендуется пройти ревакцинацию через полгода после первых прививок.

«Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов»,— сообщили в ведомстве «РИА Новости».

Роспотребнадзор отметил хорошие профилактические и защитные свойства вакцин против дельта-штамма.

Специалисты ведомства утверждает, что лечение пациентов с вариантом коронавируса «дельта» более тяжелое.

«У больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Лица от 14 до 29 лет считаются самыми уязвимыми к болезни. Это связано с их частым использованием общественного транспорта и большим числом контактов. Однако больше половины пациентов заражаются в кругу семьи или друзей.

Ранее как писал портал kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала об увеличении скорости мутации коронавируса. Она оценила ситуацию с коронавирусом как напряженную.