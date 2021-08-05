Ракетные войска России прекратят эксплуатацию «Тополя» в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксплуатация твердотопливной моноблочной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь» полностью прекратится в ракетных войсках специального назначения России (РВСН) в 2024 году, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

РС-12М «Тополь» будут заменены на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью. Возможно, некоторые их списанных «Тополей» будут использоваться в космической отрасли в виде ракет-носителей «Старт-1», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в 2020 году госкорпорация «Роскосмос» предоставила материалы, согласно которым Россия в 2022 году уничтожит 18 баллистических ракет «Тополь». На ликвидацию планировалось потратить 170 миллионов рублей.

Ракетный комплекс «Тополь» был принят на вооружение 1 декабря 1988 года. В разное время на вооружении РВСН было до 369 комплексов этого типа.