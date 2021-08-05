Лукашенко поручил закрыть каждый метр границ Белоруссии Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границ республики.

На совещании по вопросам ситуации на границе глава государства заявил, что теперь на территорию Белоруссии «не должна ступить ни одна нога с сопредельной стороны». Как отметил Лукашенко, белорусы должны чувствовать себя спокойно и быть уверенными, что их защитят, передает «БелТА».

«Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры», – заявил президент.

Лукашенко предположил, что соседние страны могут начать выдворять нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты, и это может обернуться серьезными последствиями для Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу с Украиной, так как через нее идут огромные потоки оружия.

Ранее президент Белоруссии заявил, что готов помочь Европе в вопросе нелегальной миграции.