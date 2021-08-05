Врач Марьяна Лысенко: Коллективный иммунитет в Москве может сформироваться к марту 2022

Коллективный иммунитет в Москве может сформироваться к марту 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться к марту 2022 года, если нынешние темпы вакцинации сохранятся, считает главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Как отметила специалист, вакцинация в стране должна оставаться добровольной. «Формирование коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю-марту следующего года», – сказала она на онлайн-консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».

В свою очередь главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поддержал добровольную вакцинацию, отметив, что она возможна лишь при условии хорошей информационной кампании, в том числе участии представителей исполнительной власти в телевизионных и других эфирах. Также Проценко предложил стимулировать вакцинацию, используя волонтеров-медиков.

Как писал сайт kp.ru, ранее Марьяна Лысенко заявила, что лечение, спасавшее штамма коронавируса, обнаруженного в Ухане, плохо справляется со штаммом «Дельта».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина коллективный в столице сформируется к осени.