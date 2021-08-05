Адвокат советуют: что делать, если приобрел «машину-утопленника»

Автоэксперты рекомендуют обращать внимание на место регистрации ТС Фото: REUTERS

Автоэксперты полагают, что скоро на вторичном рынке появятся "машины-утопленники", которые пострадали во время аномальных дождей.

Обычно страховые признают такие транспортные средства «тотально поврежденными», но хитрые владельцы часто пытаются вернуть им товарный вид и продать.

Для будущих владельцев «утопленник» – одна большая проблема, так как со временем проступает коррозия, вылезают «жучки» ржавчины и бурый налет.

- В салоне навсегда остается плесневелый запах – помогает только полная его замена. Где-нибудь в обивке может «зацвести» грибок. Электроника часто работает неисправно, причем сбоят сразу несколько блоков, никак не связанных между собой. Проблемы могут проявиться с мотором, который однажды просто откажется работать, – рассказали «Подмосковью сегодня» в пресс-службе маркетплейса #банкавто.

Устранить последствия затопления в некоторых узлах и агрегатах невозможно. Например, подшипники ступицы, электропроводка, детали трансмиссии или электронных блоков, нужно только менять на новые. В противном случае они так и будут выходить из строя.

Вычислить «утопленника» поможет цена – обычно такие машины подозрительно дешево продаются. Если же владелец уверяет, что сбавляет цену по личным обстоятельствам, то нужно тщательно провести проверку.

Уточните в каком регионе авто стоит на учете и посмотрите недавние новости о дождях, были ли там потопы. Проверить «здоровье» авто также помогут специальные сервисы.

Стоит внимательно осмотреть труднодоступные места машины, заглянуть в уголки багажного отделения, под капот и в ниши под обшивкой пола. Если машина тонула, там могут остаться частички ила, его сложно отмыть.

Лучше покупать подержанный автомобиль с человеком, который разбирается в этом вопросе. Если же так вышло, что приобретенная машина оказалась «утопленником», не стоит расстраиваться.

- Нужно заказать экспертизу, которая подтвердит, что причина нерабочего состояния автомобиля – водное воздействие на силовой агрегат. В документе также должно быть отражено, когда именно произошло затопление. Эта бумага даст основание для обращения к продавцу с претензией, если ответа не последует, можно писать заявление в суд. Обычно такие иски удовлетворяются, - заключила член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй.