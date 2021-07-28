Пострадавшие от наводнений в Европе машины-утопленники окажутся на российском авторынке. Как их распознать

Июльские ливни и наводнения стали настоящим бедствием для Германии, Бельгии, Австрии и многих других стран Центральной и Западной Европы. Фото: REUTERS

Июльские ливни и наводнения стали настоящим бедствием для Германии, Бельгии, Австрии и многих других стран Центральной и Западной Европы. Погибли сотни людей, разрушены дома, а кадры с плавающими по улицам машинами облетели все мировые СМИ.

Это-то машины уже совсем скоро могут наводнить (уж простите за метафору) российский авторынок.

- Машины, которые попадали под воду, привозятся в Россию регулярно. Так было, например, после Фукусимы, так будет и после наводнений в Европе, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Иномарки, которые пострадали от стихии, попадут в европейские страховые компании, которые выставят их на аукционы. Там их купят либо африканцы, либо очень активные на таких торгах наши соотечественники и граждане Белоруссии. Ушлые покупатели привезут их либо в Белоруссию, либо в Россию, максимально дешево восстановят. И отремонтированные «утопленники» окажутся на российском рынке со словами «не бит, не крашен».

Антон Шапарин дал пять советов о том, как покупателям не нарваться на «утопленника».

1. Все внимание - электронике и электрике

- Если раньше такие автомобили завозили в Россию по поддельным документам, то сейчас в этой сфере наведен порядок: машины приезжают в испытательные лаборатории, там их смотрят эксперты, проверяют по ряду критериев работоспособности. Если автомобиль и его системы работоспособные, документы на такую машину будут выданы. Однако все, что связано с автомобильной электрикой и электроникой - мина замедленного действия. Сегодня контакт работает, завтра - нет. Такое бывает часто. Поэтому перед покупкой обследовать эти системы нужно отдельно и самым тщательным образом, - рекомендует эксперт.

2. Проверяйте, откуда приехал автомобиль

- Европейскую машину можно проверить по базам: где она была зарегистрирована и где ее эксплуатировали. Если машина использовалась в районах, пострадавших от удара стихии, то ее покупать не стоит, - советует Антон Шапарин.

3. Цена - не показатель

Казалось бы, «евроутопленников» должны продавать дешево, чтобы побыстрее сбагрить. Но на российском авторынке сейчас сложилась ситуация, в которой продавцам нет смысла снижать цены даже на такие машины.

- На российском автомобильном рынке происходит вакханалия. Дефицит, умноженный на жадность дилеров, создали ситуацию, когда покупатели сметают все: битое и не битое, на ходу и нет. Забирают почти любые машины, кроме совсем уж экзотики. Поэтому совершенно необязательно, что цена на «машины-утопленники» будет ниже. Такие «европейцы» будут считаться еще и хорошим выбором, - говорит Антон Шапарин.

4. Не теряйте бдительность даже в далеких от Москвы регионах

«Утопленников» из Европы везут не только в Москву, Питер и другие западные регионы.

- Эта машина может оказаться где угодно: и в Центральной России, и в Сибири, - предупреждает эксперт. - Плюс жители дальних регионов постоянно приезжают в Москву покупать автомобили. Есть те, кто не едет сам, а обращается к так называемым «автоподборщикам», компетенция которых обычно стремится к нулю.

5. «Немцы» и «японцы» под подозрением

- Завозить в нашу страну будут в основном самые популярные у россиян марки. Это прежде всего немецкие и японские автомобили (Mercedes, BMW, Wolkswagen, Mitsubishi и т, д., - Ред.). А вот французские у нас пользуются гораздо меньшим спросом, - говорит Антон Шапарин.

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