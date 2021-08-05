Роспотребнадзор согласился отменить противочумные костюмы в "красной зоне". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что подал заявление в Роспотребнадзор с просьбой отменить обязательное ношение противочумных костюмов в "красной зоне". Он отметил, что их можно заменить защитными комбинезонами или удлиненными халатами. По его мнению, это сделает ежедневный труд врачей комфортным.

Врач рассказал, что на старте пандемии ношение противочумных костюмов было экстренной необходимостью, но в них сложно работать в жаркую погоду. К тому же, по словам специалиста, такие костюмы сложно утилизировать.

"Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты", – подчеркнул Проценко, которого цитирует пресс-служба партии "Единая Россия".

Согласно сообщению партии, обновленные рекомендации Роспотребнадзора теперь предусматривают обязательное ношение защитного комбинезона или противочумный халат. Медики могут носить и удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый).