Трудовых мигрантов в России обяжут проходить обязательную дактилоскопию с 29 декабря 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трудовые мигранты для нахождения в России с 29 декабря текущего года должны будут проходить обязательную дактилоскопию. Данное требование также будет касаться иностранных граждан, которые прибыли на территорию страны на срок более 90 дней. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в пресс-центре российского министерства внутренних дел.

- С 29 декабря вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранцы, прибывшие в наше страну в поисках работы, а также другие граждане иностранных государств, которые прибыли в РФ на срок более 90 суток, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Данный закон также предусматривает федеральный государственный контроль за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, российской истории и основам законодательства страны для трудовых мигрантов, а также за выдачей иностранцам соответствующего сертификата.

Планируется также введение единого документа для иностранцев с электронным носителем информации – его внедрение позволит обеспечить стопроцентную идентификацию жителей иностранных государств.