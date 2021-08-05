Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло не планируют продлевать после 1 октября 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство экономического развития не будет продлевать соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло после 1 октября текущего года. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил глава ведомства Максим Решетников в ходе беседы с журналистами.

Министр отметил, что власти России считают достаточными принятые механизмы, поэтому соглашение закончит свое действие и «уйдет в прошлое».

- С осени этого года в России начнет работать демпферный механизм по семечке и подсолнечному маслу. Осталось только подсолнечное масло, и оно подкреплено еще системой субсидирования, - сообщил Максим Решетников.

Как писал сайт kp.ru, в декабре прошлого года российские Минпромторг и Минсельхоз, крупнейшие ретейлеры и производители подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. В марте правительство продлило действие данных соглашений до 1 июня и 1 октября соответственно.