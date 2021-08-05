Путин – о коронавирусе: все устали от этой темы, но надо реагировать на меняющуюся ситуацию Фото: REUTERS

Все устали от темы пандемии коронавирусной инфекции, однако власти России должны реагировать на меняющуюся ситуацию. Об этом в четверг, 5 августа, заявил российский президент Владимир Путин во время совещания с правительством страны.

Глава государства призвал кабинет министров оперативно реагировать на вопросы, которые невозможно оставить без внимания, несмотря на период отпусков.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что в настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабилизируется, однако по-прежнему остается напряженной.

- Ситуация стабилизируется за счеты Москвы и Санкт-Петербурга, однако в других регионах ситуация остается напряженной. По количеству больных вызывают тревога: Тыва, Коми, Севастополь и Магадан. 11 процентов - пациенты в тяжелом состоянии. Сохраняется особенность - заболевание молодых. Имеет эффект вакцинация лиц старшего возраста, - доложил президенту глава ведомства.

Напомним, за минувшие сутки на территории РФ медики выявили 23 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За один день в стране зафиксировали 794 летальных исхода.