В России выявлено 23 120 случаев коронавируса 5 августа 2021

Жертвами коронавируса стали 794 пациента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперштаб сообщил, что по данным на 5 августа 2021 года в России за последние сутки выявлено 23 120 случаев коронавируса во всех 85 регионах страны. Жертвами коронавируса стали 794 пациента.

Больше всего их выявлено в Москве — 3227, Санкт-Петербурге — 1911, Подмосковье — 1287, Нижегородской области — 552, Свердловской — 515, Воронежской — 477, Красноярском крае — 476, Пермском — 475, Самарской области — 461, Ростовской — 456.

Ранее, как писал портал kp.ru, Роспотребнадзор советует гражданам пройти ревакцинацию, чтобы избежать заражения новыми штаммами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее назвала ситуацию с коронавирусом напряженной. По ее словам, побороть инфекцию можно только вакциной. Президент России Владимир Путин отметил, что нужно убеждать граждан вакцинироваться, при этом он подчеркнул, что прививка остается добровольной.