В МИД назвали надуманными новые обвинения США в адрес России в кибератаках Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Истории с мнимой киберугрозой со стороны России для Соединенных Штатов исчерпали себя. Новые обвинения американской стороны являются надуманными. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского министерства иностранных дел Александр Бикантов во время брифинга.

- Отмечен очередной вброс надуманных обвинений в адрес российской стороны в совершении хакерских атак. Это результат так называемого расследования калифорнийской компании RiskIQ. Американские журналисты и частный сектор в пику руководства своей собственной страны вновь по инерции играют в антироссийскую риторику. Желаю Штатам новых интересных и актуальных информповодов. История с мнимой российской киберугрозой давно исчерпана, - отметил дипломат.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти России не обладают информацией о том, кто осуществил новые кибератаки в отношении США, однако к официальной Москве эти атаки отношения не имеют.