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Здоровье5 августа 2021 16:10

В России от коронавируса привились 38,9 миллиона человек

За неделю число прошедших вакцинацию выросло на четыре миллиона
Ксения АНУФРИЕВА
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В России от коронавируса привились 38,9 миллиона человек

В России от коронавируса привились 38,9 миллиона человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции жителей России за минувшую неделю выросло на четыре миллиона. Всего в стране привились почти 38,9 миллиона человек. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

Глава государства, в свою очередь, сообщил о необходимости обобщить лучшие практики вакцинации и внедрять их на территории всей России.

- Привиться от коронавирусной инфекции необходимо до наступления сезона гриппа. В настоящее время темпы вакцинации от коронавируса выше всего в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, Ингушетии и Чечне, - отметил Михаил Мурашко.

Как писал сайт Kp.ru, министр здравоохранения сообщил также, что в настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией на территории РФ стабилизируется.