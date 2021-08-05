Путин: масштабы пожаров и паводков в России в значительной степени связаны с изменением климата

Путин заявил, что масштабы пожаров и паводков в России в значительной степени связаны с изменением климата. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что ситуация с пожарами и паводками в мире в значительной степени связана с изменениями климата на планете. 6 августа глава государства проведет отдельное совещание по этим вопросам.

"Все это в значительной степени связано с изменением климата - глобальным и в нашей стране", - указал Путин.

По его данным, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, "чем в глобальном измерении".

"У нас значительная часть территории - примерно 65% - находится на крайнем севере, и многие из этих территорий, населенные пункты еще в советские годы были возведены, построены, обживались на так называемой вечной мерзлоте", - констатировал президент.

При этом в Минприроды заявили, что процессы в Российской Федерации в рамках глобального потепления протекают в 2,8 раза быстрее, чем в других мировых государствах.

Ранее kp.ru сообщал, что ученые компании Cloud to Street предоставили результаты наблюдений, согласно которым с начала XXI века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24%. В 2021 году число паводков по всему миру увеличилось. От наводнений пострадали жители Европы, России и Китая.