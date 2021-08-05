Ученые заявили об увеличении числа наводнений к 2030 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты компании Cloud to Street предоставили результаты наблюдений, согласно которым с начала XXI века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24%. Это в десять раз больше сделанных прогнозов, пишет журнал Nature. Исследование проведено при помощи спутниковых наблюдений.

"У уязвимых групп населения часто нет другого выбора, кроме как селиться в зонах затопления", – пояснили ученые.

Специалисты фиксировали данные в период с 2000 по 2018 год. За это время из-за паводков было затоплено 2,23 миллиона квадратных километров территорий, в результате чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек.

Почти 90% наводнений произошло в Южной и Юго-Восточной Азии, южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары. По данным компании Cloud to Street, к 2030 году наводнения затронут население 25 новых стран.

Напомним, как ранее писал kp.ru, 2021 год ознаменовался массовыми пожарами и наводнениями в десятках стран. Так, сильные паводки затронули южную часть России, Европу и Китай. Сотни очагов пожаров зафиксированы в России, Турции и Канаде.