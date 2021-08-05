Мурашко назвал регионы России с тревожной ситуацией по коронавирусу Фото: Андрей АБРАМОВ

В настоящее время наибольшую тревогу вызывает ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

- По числу зараженных коронавирусом наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская. В этот список также входят Самара и Красноярский край. В данные российские субъекты уже направлены бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи, - подчеркнул министр.

Как писал сайт kp.ru, по словам Михаила Мурашко, в целом по России ситуация с коронавирусом сейчас стабилизируется, однако число новых зараженных снижается лишь за счет крупных городов, например, Москвы и Санкт-Петербурга. В других субъектах ситуация остается напряженной.