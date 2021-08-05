Мурашко: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России ситуация с пандемией коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. На сегодняшний день прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением медиков из-за заболевания, в целом по стране замедлился. Об этом в четверг, 5 августа, глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

- Замедление наблюдается за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Но пока что по другим российским регионам мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается, - отметил глава ведомства.

Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время примерно 196 тысяч пациентов с коронавирусом или подозрением на него находятся на стационарном лечении, примерно 11 процентов всех госпитализированных из-за инфекции находятся в тяжелом состоянии.

По словам министра, сейчас наибольшую тревогу вызывает ситуация с эпидемией в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях.

Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день в России от коронавируса привились почти 38,9 миллиона человек. За одну неделю число вакцинированных россиян увеличилось на четыре миллиона.