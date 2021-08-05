Пожар начался на Киевском вокзале в Москве, проходит эвакуация людей. На место уже прибыли сотрудники пожарной службы. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили сайту kp.ru очевидцы происшествия.

По предварительной информации, очаг возгорания может располагаться на цокольном этаже здания вокзала. Что именно стало причиной пожара, пока что не известно.

Позже стало известно, что на цокольном этаже Киевского вокзала загорелись вещи и мебель. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен, в результате возгорания никто не пострадал.

Как писал сайт Kp.ru, накануне из-за сильного пожара из торгового центра «Калита» в российской столице эвакуировали посетителей. В здании торгового центра в ресторане Burger Club загорелась плита, в результате происшествия никто не пострадал.